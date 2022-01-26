Хакери атакували офіційний сайт про Україну для іноземців

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У ніч проти 26 січня офіційний сайт України для іноземців Ukraine.ua атакували хакери. Внаслідок кібератаки сайт декілька годин був недоступний для користувачів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Також у МЗС зазначили, що станом на 13:00 доступ до сайту відновили, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває.

«Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу», — попередили у міністерстві.

Нагадаємо, портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Сайт можна читати сімома мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.