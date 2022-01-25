Суд розгляне скаргу на запобіжний захід Порошенку 28 січня

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Стас Козлюк / Бабель

Київський апеляційний суд призначив засідання для розгляду скарги обвинувачення та захисту на запобіжний захід пʼятому президенту Петру Порошенку.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Засідання призначили на 28 січня, воно розпочнеться об 11:00. 19 січня Печерський райсуд Києва відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання у справі про держзраду. Обвинувачення й Офіс генпрокурора, як і захист Порошенка, заявили, що оскаржать запобіжний захід.