Суд розгляне скаргу на запобіжний захід Порошенку 28 січня
- Автор:
- Олег Панфілович
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Стас Козлюк / Бабель
Київський апеляційний суд призначив засідання для розгляду скарги обвинувачення та захисту на запобіжний захід пʼятому президенту Петру Порошенку.
Про це повідомляє пресслужба суду.
Засідання призначили на 28 січня, воно розпочнеться об 11:00. 19 січня Печерський райсуд Києва відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання у справі про держзраду. Обвинувачення й Офіс генпрокурора, як і захист Порошенка, заявили, що оскаржать запобіжний захід.
- 21 січня стало відомо, що арешт майна й активів Порошенка оскаржено в суді — апеляція запланована на 3 лютого.
- 6 січня Печерський суд Києва заарештував усе майно й активи Петра Порошенка. Державне бюро пояснювало, що арешт на корпоративні права телеканалів та їхні активи не накладався, але адвокат пʼятого президента Ігор Головань стверджував протилежне. Він заявляв, що під арешт потрапили ДП «ТРК «НБМ — Запоріжжя» і ТОВ «Телекомпанія «Автор ТВ», які займаються трансляцією програм на «5 каналі» та «Прямому».