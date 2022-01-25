Суд рассмотрит жалобу на меру пресечения для Порошенко 28 января

Киевский апелляционный суд назначил заседание для рассмотрения жалобы обвинения и защиты на меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Заседание было назначено на 28 января, оно начнется в 11:00. 19 января Печерский райсуд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Обвинение и Офис генпрокурора, как и защита Порошенко, заявили, что обжалуют меру пресечения.
- 21 января стало известно, что арест имущества и активов Порошенко обжалован в суде — апелляция запланирована на 3 февраля.
- 6 января Печерский суд Киева арестовал все имущество и активы Петра Порошенко. Государственное бюро объясняло, что арест на корпоративные права телеканалов и их активы не налагался, но адвокат пятого президента Игорь Головань утверждал обратное. Он заявлял, что под арест попали ГП «ТРК НБМ — Запорожье» и ООО «Телекомпания «Автор ТВ», которые занимаются трансляцией программ на «5 канале» и «Прямом».