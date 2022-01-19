Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Петру Порошенко

Офис генерального прокурора будет обжаловать решение Печерского суда о мере пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она подчеркнула, что Порошенко сообщили о подозрении «законным способом», поэтому все манипуляции по этому поводу генпрокурор отвергла.

По ее словам, сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения Порошенко означает, что суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его сообщения, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения.

Венедиктова также прокомментировала упреки в избирательном правосудии, мол, при ее каденции не один нардеп получил уведомление о подозрении.

«И это уже стало доброй традицией, когда медийные фигуранты уголовных производств с особым статусом оспаривают порядок сообщения или само подозрение. Не такое подозрение, не в тот день, не вручили той рукой, не с тем выражением лица... Однако никакого факта отмены подозрения по этим основаниям не было», — заявила генпрокурор.

Она утверждает, что у следствия были веские основания не медлить с уведомлением о подозрении.

«А наличие улик убедило прокуроров в необходимости такого сообщения. Заместитель генпрокурора, подписавший подозрение, координировал деятельность органов досудебного расследования по этому уголовному производству с самого начала и был знаком с материалами дела», — добавила Венедиктова.