Кіберполіція також підтвердила, що інформація про витік даних із порталу «Дія» — це фейк

Новини

Markus Spiske / Unsplash

Кіберполіція України також заявила, що інформація про витік даних із порталу «Дія» не відповідає дійсності — «це елемент гібридної війни та спроба дестабілізувати ситуацію в Україні».

Відповідну заяву Кіберполіція опублікувала увечері 23 січня.

Інформація щодо можливого витоку даних із порталу «Дія» почала поширюватися після того, як на одному з форумів опублікували оголошення про продаж бази даних із порталу «Дія». Появу такого оголошення одразу почали повʼязувати з кібератакою на державні сайти, що відбулася вночі з 13 на 14 січня. Утім Кіберполіція запевнила, що інформація щодо злому порталу «Дія» не відповідає дійсності.

У ніч проти 22 січня невідомий виклав на хакерському форумі Raid forum оголошення про продаж нібито персональних даних українців, отриманих під час кібератаки 14 січня на державні сайти України. Згодом на інформацію про злив даних відреагували у Міністерстві цифрової трансформації, де назвали її «провокацією та продовженням гібридної війни». Окремо у Мінцифри запевнили, що мобільний застосунок «Дія», користувачами якого є 13,5 млн українців, «не зберігає персональні дані, а лише відображає те, що зберігається про них у відповідних державних реєстрах».