Новим лідером партії Меркель став Фрідріх Мерц — її головний суперник
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) офіційно обрав своїм лідером Фрідріха Мерца — ексголову фракції у Бундестазі і головного суперника Ангели Меркель.
Про це повідомляє DW.
Кандидатуру 66-річного Мерца на онлайн-зʼїзді підтримали 915 із 983 делегатів. Протягом тижня голоси затвердять письмово, після чого Мерц приступить до роботи у статусі голови ХДС.
Мерц обіцяв порвати із «центристським курсом» партії, який проводила 16 років Ангела Меркель, і заявив, що час поразок на виборах для ХДС минув. Він сказав, що досягне єдності між вищим керівництвом партії.
Крім цього, Мерц у своєму виступі звинуватив канцлера Німеччини у відсутності чіткої позиції у протистоянні Росії через нарощування військ біля кордонів України.
- 8 грудня 2021 року Ангела Меркель офіційно залишила посаду канцлера Німеччини, яку обіймала 16 років (чотири терміни). Новим канцлером став Олаф Шольц від Соціал-демократичної партії Німеччини. Її партія ХДС пішла в опозицію.
- Ангела Меркель планує написати автобіографію, де розповість чому і як ухвалювала основні політичні рішення за 16 років своєї роботи. У січні 2022 року Меркель запропонували роботу в ООН.