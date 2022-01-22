У Казахстані сума збитків після масових протестів сягнула понад $313 мільйонів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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t.me / RESSENTIMENT
Загальні збитки з початку протестів у Казахстані оцінюються в 136,8 млрд теньге ($313,6 млн).
Про це з посиланням на пресслужбу Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку повідомляє Интерфакс-Казахстан.
Як зазначається, сума враховує витрати на ремонт пошкоджених будівель та збитки від псування майна. Зокрема, бізнес зазнав збитків на 82,2 млрд теньге ($188,4 млн), а держструктури — на 54,6 млрд теньге ($125,1 млн).
Кошти на роботи з відновлення будівель та компенсацію збитків планують виділити з надзвичайного резерву уряду.
Окремо у міністерстві зазначили, що будівлю резиденції глави Казахстану в Алмати відновлюватимуть силами управління справами президента.
Загалом під час протестів була пошкоджена 351 будівля, з них 45 будівель держорганів та 306 комерційних обʼєктів у містах Алмати та Шимкент, а також у Алматинській, Жамбилській, Кизилординській, Атирауській, Актюбінській та Східно-Казахстанській областях.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували проти людей бойову зброю.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни «ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем». Війська ОДКБ почали виходити з країни. За даними Генпрокуратури, під час протестів загинули 225 людей, зокрема 19 правоохоронців і військових.