Росія направила до Білорусі з Далекого Сходу два дивізіони ракетних систем С-400
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Білорусь із Далекого Сходу направили два дивізіони зенітних ракетних систем С-400 «Тріумф».
Міноборони Росії стверджує, що ці ЗРС братимуть участь у навчаннях «Союзна рішучість — 2022».
С-400 перекидають залізницею із Хабаровського краю. У Білорусь техніка має прибути до 9 лютого. Вона буде задіяна у відпрацюванні «відбиття зовнішньої агресії» і «охороні кордону у повітряному просторі».
Раніше РФ повідомляла, що відправить до Білорусі 12 винищувачів Су-35 та дивізіон комплексів протиповітряної оборони «Панцир-С».
- На сьогодні поблизу кордонів України зібрано 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає на захід танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, у тому числі «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували військові навчання біля України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Лукашенко говорив, що війська відпрацьовуватимуть «протистояння силам заходу і півдня».