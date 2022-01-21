Росія направила до Білорусі з Далекого Сходу два дивізіони ракетних систем С-400

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У Білорусь із Далекого Сходу направили два дивізіони зенітних ракетних систем С-400 «Тріумф».

Міноборони Росії стверджує, що ці ЗРС братимуть участь у навчаннях «Союзна рішучість — 2022».

С-400 перекидають залізницею із Хабаровського краю. У Білорусь техніка має прибути до 9 лютого. Вона буде задіяна у відпрацюванні «відбиття зовнішньої агресії» і «охороні кордону у повітряному просторі».

Раніше РФ повідомляла, що відправить до Білорусі 12 винищувачів Су-35 та дивізіон комплексів протиповітряної оборони «Панцир-С».