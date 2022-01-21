Справа Протасевича: США звинуватили в авіаційному піратстві чотирьох білоруських чиновників, їм загрожує довічне

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США висунули офіційні звинувачення в авіаційному піратстві чотирьом білоруським чиновникам через примусову посадку літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.

Про це йдеться у заяві Міністерства юстиції США.

Прокуратура стверджує, що чиновники використали неправдиву загрозу вибуху бомби, щоб перенаправити рейс Ryanair до столиці Білорусі, де і затримали Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. У США заявили, що інцидент був «безрозсудним порушенням».

Відтак Штати звинуватили в авіаційному піратстві:

Леоніда Миколайовича Чура та Олега Казючиця — це генеральний директор та заступник генерального директора Державної аеронавігаційної служби Білорусі;

Андрія Анатолійовича Лну та Фну Лну — співробітників держбезпеки.

Всі вони залишаються на волі в Білорусі. Їм загрожує довічне увʼязнення, якщо Штати доведуть їхню провину.

Згідно з обвинуваченнями, Чуро особисто повідомив про «загрозу вибуху» білоруським авіадиспетчерам перед вильотом рейсу Ryanair до Вільнюса із Греції. Заступник Чура Казючиць пізніше спробував сфальшувати протокол інциденту, щоб приховати загрозу вибуху та причетність працівників держбезпеки.

У «Білаеронавігації» прокоментували ці звинувачення: «Це, як мінімум, некрасиво, несолидно, некоректно, переходить рамки здорового глузду».

Заступник голови «Бєлаеронавігації» Олега Казючиць додав, що поки що не бачить необхідності звертатися за юридичною допомогою у зв'язку з інформацією про позов. «Я не відчуваю себе винним ні в чому», — наголосив він.