Молдова через енергетичну кризу запровадила надзвичайний стан

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Парламент Молдови на засіданні 20 січня ухвалив рішення запровадити на 60 днів надзвичайний стан через енергетичну кризу. Це сталося після попередження з боку «Газпрому» про можливе призупинення поставок газу через борги.

Про це пише молдовське видання NewsMaker.

Премʼєр-міністр Наталія Гаврилиця пояснювала, що завдяки цьому заходу можна буде ухвалювати рішення, які «дозволять швидко забезпечити газом населення», зокрема відходячи від законодавчих норм, й «оптимізувати споживання газу».

Російський «Газпром» офіційно попередив Молдову, що припинить постачати газ 20 січня, якщо «Молдовагаз» не сплатить поточні поставки. Молдова має виплатити за першу половину січня $63 мільйонів за газ, який країна спожила в січні, однак «Молдовагазу» не вистачає $25 мільйонів. Імовірно, запровадження надзвичайного стану дозволить «Молдовгазу» відтермінувати сплату податків.

Варто зазначити, що 50% акцій компанії «Молдовагаз» належать російському «Газпрому», 35,33% — уряду Молдови, а 13,44% — адміністрації невизнаного Придністров’я. Через цю компанія Росія постачає газ у Молдову і невизнане Придністров’я та фактично накопичує борги сама перед собою. Водночас розплачуватися за газ змушують винятково уряд Молдови.