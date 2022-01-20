Молдова через енергетичну кризу запровадила надзвичайний стан
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Парламент Молдови на засіданні 20 січня ухвалив рішення запровадити на 60 днів надзвичайний стан через енергетичну кризу. Це сталося після попередження з боку «Газпрому» про можливе призупинення поставок газу через борги.
Про це пише молдовське видання NewsMaker.
Премʼєр-міністр Наталія Гаврилиця пояснювала, що завдяки цьому заходу можна буде ухвалювати рішення, які «дозволять швидко забезпечити газом населення», зокрема відходячи від законодавчих норм, й «оптимізувати споживання газу».
Російський «Газпром» офіційно попередив Молдову, що припинить постачати газ 20 січня, якщо «Молдовагаз» не сплатить поточні поставки. Молдова має виплатити за першу половину січня $63 мільйонів за газ, який країна спожила в січні, однак «Молдовагазу» не вистачає $25 мільйонів. Імовірно, запровадження надзвичайного стану дозволить «Молдовгазу» відтермінувати сплату податків.
Варто зазначити, що 50% акцій компанії «Молдовагаз» належать російському «Газпрому», 35,33% — уряду Молдови, а 13,44% — адміністрації невизнаного Придністров’я. Через цю компанія Росія постачає газ у Молдову і невизнане Придністров’я та фактично накопичує борги сама перед собою. Водночас розплачуватися за газ змушують винятково уряд Молдови.
- 22 жовтня парламент Молдови на місяць запровадив надзвичайний стан через газову кризу. Рада нацбезпеки й оборони України вирішила допомогти Молдові та надати їй безоплатно 15 мільйонів кубометрів газу. Країна має повернути цей обсяг до кінця зими.Через кризу Молдові вперше за 30 років довелося придбати газ не у Росії.
- 29 жовтня Молдова домовилася з російським «Газпромом» продовжити попередній контракт ще на пʼять років. Міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину розповів, що Молдова закупить у Росії газ за ціною $450 за тисячу кубометрів у листопаді, потім ціна може знизитися, якщо впаде вартість палива на ринку.