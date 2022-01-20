Молдова из-за энергетического кризиса ввела чрезвычайное положение

Парламент Молдовы на заседании 20 января принял решение ввести на 60 дней чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. Это произошло после предупреждения со стороны «Газпрома» о возможной приостановке поставок газа из-за долга.
Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.
Премьер-министр Наталья Гаврилица объясняла, что благодаря этому шагу можно будет принимать решения, которые «позволят быстро обеспечить газом население», в том числе отходя от законодательных норм, и «оптимизировать потребление газа».
Российский «Газпром» официально предупредил Молдову, что прекратит поставлять газ 20 января, если «Молдовагаз» не уплатит текущие поставки. Молдова должна выплатить за первую половину января $63 миллионов за газ, использованный страной в январе, однако компании «Молдовагаз» не хватает $25 миллионов. Вероятно, введение чрезвычайного положения позволит«Молдовгазу» отсрочить оплату налогов.
Следует отметить, что 50% акций компании «Молдовагаз» принадлежат российскому «Газпрому», 35,33% — правительству Молдовы, а 13,44% — администрации непризнанного Приднестровья. Через эту компанию Россия поставляет газ в Молдову и непризнанное Приднестровье и фактически накапливает долги сама перед собой. В то же время расплачиваться за газ заставляют исключительно молдавское правительство.
- 22 октября парламент Молдовы на месяц ввел чрезвычайное положение из-за газового кризиса. Совет нацбезопасности и обороны Украины решил помочь Молдове и предоставить ей безвозмездно 15 миллионов кубометров газа. Страна должна вернуть этот объем до конца зимы. Из-за кризиса Молдове впервые за 30 лет пришлось приобрести газ не у России.
- 29 октября Молдова договорилась с российским «Газпромом» продлить предварительный контракт еще на пять лет. Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну рассказал, что Молдова закупит у России газ по цене $450 за тысячу кубометров в ноябре, затем цена может снизиться, если упадет стоимость топлива на рынке.