Офіс генпрокурора оскаржить запобіжний захід Петру Порошенку
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Офіс генерального прокурора оскаржуватиме рішення Печерського суду про запобіжний захід експрезиденту Петру Порошенку у вигляді особистого зобовʼязання.
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
Вона наголосила, що Порошенку повідомили про підозру «у спосіб, визначений законом», тож усі маніпуляції з цього приводу генпрокурор відкинула.
За її словами, сьогоднішнє рішення суду про обрання запобіжного заходу Порошенку означає, що суд підтвердив законність та обґрунтованість цієї підозри, порядок її повідомлення, а також наявність ризиків, для запобігання яким прокуратура йшла із обранням запобіжного заходу.
Венедіктова також прокоментувала закиди у вибірковому правосудді, мовляв, за її каденції не один нардеп отримав повідомлення про підозру.
«І це вже стало доброю традицією, коли медійні фігуранти кримінальних проваджень з особливим статусом оскаржують порядок повідомлення або саму підозру. Не така підозра, не в той день, не тією рукою вручили, не з тим виразом обличчя... Однак жодного факту скасування підозри з цих підстав не було», — заявила генпрокурор.
Вона стверджує, що у слідства були вагомі підстави не зволікати з повідомленням про підозру.
«А наявність доказів переконала прокурорів в необхідності такого повідомлення. Заступник генпрокурора, який підписав підозру, координував діяльність органів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні із самого початку і був знайомий з матеріалами справи», — додала Венедіктова.
Нагадаємо, 19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід пʼятому президенту України Петрові Порошенку у формі особистого зобовʼязання. Адвокати політика уже заявили, що планують оскаржувати це рішення.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі проходять також голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенку підозру не вручили, оскільки він виїхав із країни. 17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави. Його з мітингом зустрічали прихильники, після чого він вирушив до Печерського суду Києва. У кінці дня суддя переніс засідання з обрання запобіжного заходу.