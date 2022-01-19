ДБР заявило, що обвинувачення має всі підстави для апеляції на ухвалу суду щодо запобіжного заходу Порошенку

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Стас Козлюк / Бабель

У Державному бюро розслідувань заявляють, що обвинувачення має всі підстави для подання апеляції на ухвалу Печерського районного суду Києва, який відпустив Петра Порошенка під особисті зобовʼязання.

Про це інформує пресслужба ДБР.

«Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу пʼятому президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження», — зазначили у бюро.

Вони додали, що наразі на Порошенка покладено такі обов’язки:

прибуття за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися з міста Києва ти Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Нагадаємо, 19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід пʼятому президенту України Петрові Порошенку у формі особистого зобовʼязання. Адвокати політика уже заявили, що планують оскаржувати це рішення.