Держсекретар США Ентоні Блінкен після візитів в Україну та Німеччину зустрінеться з главою МЗС РФ
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Secretary Antony Blinken / Twitter
Державний секретар США Ентоні Блінкен після візитів в Україну та Німеччину, запланованих на 19—20 січня, проведе в Женеві зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Про це на брифінгу 18 січня повідомив високопоставлений представник Держдепу.
«Буквально сьогодні вранці [18 січня] держсекретар Блінкен розмовляв із міністром закордонних справ Росії Лавровим, і вони домовилися зустрітися в Женеві після переговорів держсекретаря в Києві та Берліні», — розповів він.
За словами представника Держдепу, зустріч відбудеться в п’ятницю, 21 січня, «щоб продовжити дипломатичні переговори та закликати Росію вжити негайних кроків щодо деескалації».
«Ми залишаємось у постійному спілкуванні з нашими союзниками та партнерами, тому що наш дороговказ — це нічого про Європу без Європи, нічого про Україну без України, і нічого про НАТО без НАТО», — наголосив він.
- Раніше в Держдепі повідомили, що 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен прибуде до Києва, у нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою. Уже 20 січня Блінкен вирушить до Берліну, де зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.
- 12 січня директор ЦРУ Білл Бернс таємно відвідав Україну та зустрівся з Володимиром Зеленським. На зустрічі вони обговорювали безпекову ситуацію в Україні на тлі російської агресії та можливого вторгнення РФ.
- Західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на Україну на кількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. США та країни Євросоюзу попередили Росію про наслідки та санкції.
- 3 січня президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть «рішучу відповідь», якщо Росія вторгнеться в Україну. Попередня розмова Зеленського і Байдена відбулась 9 грудня. Лідери країн обговорили нарощування Росією військ біля східного кордону України.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що РФ все-таки готує напад на Україну. В Україні поки що офіційно не підбили підсумки переговорів, але президент ініціює зустріч із Байденом і Путіним.