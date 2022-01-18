Держсекретар США Ентоні Блінкен після візитів в Україну та Німеччину зустрінеться з главою МЗС РФ

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Secretary Antony Blinken / Twitter

Державний секретар США Ентоні Блінкен після візитів в Україну та Німеччину, запланованих на 19—20 січня, проведе в Женеві зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це на брифінгу 18 січня повідомив високопоставлений представник Держдепу.

«Буквально сьогодні вранці [18 січня] держсекретар Блінкен розмовляв із міністром закордонних справ Росії Лавровим, і вони домовилися зустрітися в Женеві після переговорів держсекретаря в Києві та Берліні», — розповів він.

За словами представника Держдепу, зустріч відбудеться в п’ятницю, 21 січня, «щоб продовжити дипломатичні переговори та закликати Росію вжити негайних кроків щодо деескалації».

«Ми залишаємось у постійному спілкуванні з нашими союзниками та партнерами, тому що наш дороговказ — це нічого про Європу без Європи, нічого про Україну без України, і нічого про НАТО без НАТО», — наголосив він.