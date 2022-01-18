Прикордонники на кордоні з Білоруссю будують вертолітні майданчики для швидкого перекидання резерву
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Українські прикордонники на кордоні з Білоруссю продовжують облаштовувати загородження і будують вертолітні майданчики, які допоможуть швидко перекидати військовослужбовців на випадок «різкої зміни ситуації».
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Зміцнення кордону загороджувальними спорудами розпочалося через недавній потік нелегальних мігрантів, який стримували Латвія, Литва і Польща. З листопада 2021 року на кордоні з Білоруссю постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп — вони встановлюють колючий дріт і сітки рабиці. Вже використано 4 630 бухт спірально лінійних загороджень.
У відомстві нагадали, що Кабмін раніше виділив 21 мільйон гривень на зміцнення кордону і служба вже закупила близько 300 тонн сировини. Цього має вистачити на перекриття близько 62 км кордону.
- У грудні стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ України отримає від Євросоюзу €1,4 мільйона на посилення кордону з Білоруссю.
- У січні Олександр Лукашенко заявив про початок військових навчань біля кордонів України. Вони відбудуться з 10 по 20 лютого спільно з військами Росії, які вже почали прибувати до Білорусі. При цьому Лукашенко заявляв, що Україна нарощує біля кордону контингент за рахунок «націоналістів-радикалів».