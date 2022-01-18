Пограничники на границе с Беларусью строят вертолетные площадки для быстрой переброски резерва

Украинские пограничники на границе с Беларусью продолжают обустраивать заграждения и строят вертолетные площадки, которые помогут быстро перебрасывать военнослужащих на случай «резкого изменения ситуации».
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Укрепление границы заградительными сооружениями началось из-за недавнего потока нелегальных мигрантов, который сдерживали Латвия, Литва и Польша. С ноября 2021 года на границе с Беларусью постоянно работают около трех десятков инженерных групп — они устанавливают колючую проволоку и сетку рабицу. Уже использовано 4 630 бухт спирально линейных ограждений.
В ведомстве напомнили, что Кабмин ранее выдел 21 миллион гривен на укрепление границы и служба уже закупила около 300 тонн сырья. Этого должно хватить на перекрытие около 62 км границы.
- В декабре стало известно, что Министерство внутренних дел Украины получит от Евросоюза €1,4 миллиона на усиление границы с Беларусью.
- В январе Александр Лукашенко заявил о начале военных учений возле границ Украины. Они пройдут с 10 по 20 февраля совместно с войсками России, которые уже начали прибывать в Беларусь. При этом Лукашенко заявлял, что Украина наращивает у его границы контингент за счет «националистов-радикалов».