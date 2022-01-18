У Гонконгу через коронавірус знищать близько 2 тисяч хом’яків. У тварин виявили штам «Дельта»

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У Гонконгу знищать близько 2 тисяч хомʼяків із коронавірусом через підозри, що вони можуть заражати людей.

Про це повідомляє газета South China Morning Post.

Як зазначається, відповідне рішення влада ухвалила після того, як коронавірус виявили у 23-річної працівниці та однієї відвідувачки зоомагазину, в якому продавалися хомʼяки.

Пізніше COVID-19 підтвердили в 11 хомʼяків із цього магазину. Також уточнюється, що тварини були завезені з Нідерландів і мали варіант коронавірусу «Дельта».

Міністр охорони здоров’я Гонконгу Софія Чан під час пресконференції заявила, що влада вирішила тимчасово заборонити імпорт та продаж домашніх гризунів, повідомляє Reuters. Тих хом’яків, яких купили після 22 грудня 2021 року, вимагають передати владі і не залишати на вулиці.

За словами декана коледжу ветеринарної медицини та наук про природу у Гонконгу професора Ніколауса Остеррідера, ланцюжки передавання вірусу від людини до тварини рідкісні, але трапляються, як і у випадку з норками.

«Хомʼяки дуже сприйнятливі до SARS-CoV-2 і можуть виробляти велику кількість вірусу», — запевнив він.