У Гонконгу через коронавірус знищать близько 2 тисяч хом’яків. У тварин виявили штам «Дельта»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Kim Green / Unsplash
У Гонконгу знищать близько 2 тисяч хомʼяків із коронавірусом через підозри, що вони можуть заражати людей.
Про це повідомляє газета South China Morning Post.
Як зазначається, відповідне рішення влада ухвалила після того, як коронавірус виявили у 23-річної працівниці та однієї відвідувачки зоомагазину, в якому продавалися хомʼяки.
Пізніше COVID-19 підтвердили в 11 хомʼяків із цього магазину. Також уточнюється, що тварини були завезені з Нідерландів і мали варіант коронавірусу «Дельта».
Міністр охорони здоров’я Гонконгу Софія Чан під час пресконференції заявила, що влада вирішила тимчасово заборонити імпорт та продаж домашніх гризунів, повідомляє Reuters. Тих хом’яків, яких купили після 22 грудня 2021 року, вимагають передати владі і не залишати на вулиці.
За словами декана коледжу ветеринарної медицини та наук про природу у Гонконгу професора Ніколауса Остеррідера, ланцюжки передавання вірусу від людини до тварини рідкісні, але трапляються, як і у випадку з норками.
«Хомʼяки дуже сприйнятливі до SARS-CoV-2 і можуть виробляти велику кількість вірусу», — запевнив він.
- У квітні 2020 року у норок почали виявляти мутовану форму коронавірусу. У тварин спостерігалися проблеми з диханням і також підвищена смертність. Першими про хворих тварин заявили Данія та Іспанія, згодом ВООЗ повідомила про випадки зараження норок в Нідерландах, Італії, США та Швеції. Норки також заражали людей.
- Данія вирішила забити 17 млн норок на 1 080 фермах, фермери виступили проти такого рішення. Вони зазначили, що дії уряду є незаконними, а вбивство норок знищить бізнес багатьох із них. Данія в результаті ввела локдаун на півночі країни.
- Через скандал із норками міністр сільського господарства Могенс Єнсен подав у відставку. Одразу після забиття тварин влада Данії оголосила про зникнення штаму коронавірусу.
- Пізніше стало відомо, що могильники норок, яких екстрено знищили після виявлення у них штаму мутованого COVID-19, могли забруднити ґрунтові води.