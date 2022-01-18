Перший президент Казахстану Назарбаєв уперше з початку протестів виступив зі зверненням: заявив, що на пенсії та не їхав з країни
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Прес-служба президента Казахстану
Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який жодного разу не зʼявлявся на публіці з початку протестів у країні, уперше виступив із відеозверненням.
Він заявив, що пішов на пенсію та перебуває «на заслуженому відпочинку» у столиці країни Нур-Султані, яку, до речі, назвали на його честь: «Я у 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і відтоді є пенсіонером».
Чутки про конфлікт у казахстанській еліті та розподіл влади він назвав «абсолютно безпідставними».
Назарбаєв зазначив, що Токаєв має всю повноту влади, закликав казахів підтримати його реформи, а також анонсував, що Токаєва оберуть главою правлячої партії Nur Otan.
Що стосується протестів, які сколихнули Казахстан на початку січня, їхньою метою Назарбаєв назвав «руйнування цілісності країни».
- Напередодні джерела газети The Guardian повідомляли, що Нурсултан Назарбаєв не виїхав з країни. Увесь цей час він нібито веде запеклі перемовини з президентом Касим-Жомартом Токаєвим для збереження влади й активів.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували проти людей бойову зброю.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни «ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем». Війська ОДКБ почали виходити з країни. За даними Генпрокуратури, під час протестів загинули 225 людей, зокрема 19 правоохоронців і військових.