Перший президент Казахстану Назарбаєв уперше з початку протестів виступив зі зверненням: заявив, що на пенсії та не їхав з країни

Новини

Прес-служба президента Казахстану

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який жодного разу не зʼявлявся на публіці з початку протестів у країні, уперше виступив із відеозверненням.

Він заявив, що пішов на пенсію та перебуває «на заслуженому відпочинку» у столиці країни Нур-Султані, яку, до речі, назвали на його честь: «Я у 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і відтоді є пенсіонером».

Чутки про конфлікт у казахстанській еліті та розподіл влади він назвав «абсолютно безпідставними».

Назарбаєв зазначив, що Токаєв має всю повноту влади, закликав казахів підтримати його реформи, а також анонсував, що Токаєва оберуть главою правлячої партії Nur Otan.

Що стосується протестів, які сколихнули Казахстан на початку січня, їхньою метою Назарбаєв назвав «руйнування цілісності країни».