Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання з 10 до 20 лютого
- Автор:
- Олег Панфілович
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Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання з 10 до 20 лютого. Навчання отримали назву «Союзна рішучість — 2022».
Про це пише tut.by.
Міноборони Білорусі повідомляє, що на територію країни почали прибувати підрозділи збройних сил Росії.
Як пише російське агентство ТАСС, посол Росії в Білорусі Борис Гризлов заявив, що після завершення навчань почнеться підготовка до нових під назвою «Щит союзу — 2023», які відбуватимуться вже на території Росії.
- Напередодні стало відомо, що у лютому війська Білорусі та Росії проведуть спільні навчання на західних та південних кордонах. Маневри пройдуть на території Білорусі поблизу кордонів України та ЄС.
- Україна посилювала північні кордони на тлі потоку нелегальних мігрантів із Білорусі, які туди прибули із країн Близького Сходу та можливої підготовки військ Росії до вторгнення в Україну.
- На сьогодні поблизу кордонів України зібрано 100-тисячне угруповання військ РФ, і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає на захід танки, бронетехніку, авіацію та ракетні комплекси, у тому числі «Іскандери».
- Українська розвідка, як і американська, повідомляла, що Росія збирається сама створити привід для вторгнення, провівши спецоперацію на Донбасі чи Придністровʼї.