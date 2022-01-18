КНДР підтвердила запуск двох тактичних керованих ракет. Вони «точно вразили ціль»

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Аліса Ігіна / «Бабель»

Північна Корея підтвердила, що 17 січня провела випробування двох тактичних керованих ракет. Заяву Пхеньяну 18 січня опублікувало Центральне інформаційне агентство Північної Кореї.

Ракети, запущені із західної частини КНДР, «точно вразили ціль на острові у Східному морі Кореї». Метою випробувань було «вивчити зброю та підтвердити її правильність, безпеку та бойову ефективність».

У понеділок, 17 січня, південнокорейські військові заявили, що виявили дві балістичні ракети малої дальності. За попередніми оцінками Японії, політ ракет становить близько 300 кілометрів із максимальною висотою 50 кілометрів.

Ці випробування відбулися слідом за трьома попередніми: Північна Корея заявила про успішні випробування гіперзвукових ракет 5 січня та 11 січня, а 14 січня Пхеньян також випробував дві балістичні ракети малої дальності, які запустив з потяга.