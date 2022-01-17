Фахівці відновили роботу 95% державних сайтів, які потраждали від кібератаки

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Fabian Grohs / Unsplash

Служба безпеки України повідомила, що наразі фахівці відновили роботу 95% сайтів, які в ніч з 13 на 14 січня постраждали від кібератаки на державні ресурси.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Наразі вдалося встановити, що під час кібератаки хакери вразили ІТ-інфраструктуру органів державної влади, які використовували продукти одного і того ж розробника. Останній також постраждав від кібератаки.

Під час нападу використовувалися вразливості систем управління контентом сайту (OctoberCMS) та Log4j, а також скомпрометовані облікові записи співробітників компанії-розробника.

У результаті дій зловмисників пошкоджено MBR записи (службова інформація на носії, необхідна для доступу до даних) на окремих серверах та користувацьких комп’ютерах. При чому це стосується операційних систем під управлінням як Windows, так і Linux.

Наразі триває збір цифрових доказів, аналіз винайденого шкідливого програмного забезпечення та лог-файлів систем, що зазнали втручання.