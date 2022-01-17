Хакери атакували ресурс Prozorro і райсуд Києва

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Невідомі хакери знову атакували державні структури України.

Держспецзвʼязок повідомив про атаку на сайт системи електронних закупівель Prozorro. Атаку помітили о 8:00 — на сторінці форуму Prozorro Infobox зʼявилося повідомлення, аналогічне тим, які розмістили на держсайтах після кібератаки 14 січня. Сторінку форуму відключено — Prozorro Infobox і портал Prozorro не постраждали, система публічних закупівель працює у штатному режимі.

У Prozorro заявили, що форум Prozorro Infobox — це окрема система, ніяк не пов’язана з електронною системою публічних закупівель.

«Ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал prozorro.gov.ua не постраждали [...]. Наразі ми вимкнули форум Prozorro Infobox, проводимо розслідування та працюємо над відновленням його роботи. За наявними на цей час даними, втручання в персональні дані користувачів та сам контент Prozorro Infobox не відбулося», — сказано у повідомленні.

Шевченківський районний суд Києва повідомляє про проблеми з доступом до електронної пошти, сайту на порталі «Судова влада», підсистеми «Електронний суд», функціоналу автоматизованої системи документообігу суду і реєстрів. Їхня робота призупинена.

Фахівці намагаються поновити доступ. У суді прямо не повідомляють про атаки хакерів, але вказують, що питанням зайняті органи по боротьбі із кіберзлочинністю.