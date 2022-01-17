Північна Корея провела четверте за місяць випробування зброї

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Північна Корея рано вранці 17 січня провела четверте за місяць випробування ракети: випустила два снаряди в океан біля східного узбережжя Корейського півострова.

Про це повідомляє Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї і міністр оборони Японії Нобуо Кіші, яких цитує CNN.

Дві балістичні ракети випустили з різницею в три хвилини в західній частині Північної Кореї. За попередніми оцінками з Японії, політ ракет становить близько 300 кілометрів із максимальною висотою 50 кілометрів.

Представник Міністерства оборони Південної Кореї заявив, що розвідувальні органи Півдня та США аналізують деталі запусків.

Ці випробування відбулися за трьома раніше: Північна Корея заявила про успішні випробування гіперзвукових ракет 5 січня та 11 січня, а 14 січня Пхеньян також випробував дві балістичні ракети малої дальності, які запустив з потяга.

Після ракетних випробувань Північної Кореї США оголосили про санкції щодо восьми північнокорейських та російських фізичних та юридичних осіб — за підтримку програм балістичних ракет Пхеньяну. Згідно з міжнародним правом, Пхеньяну заборонено проводити випробування балістичних ракет та ядерної зброї, але він продовжує розробку зброї з порушенням цього правила.