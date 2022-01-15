«Дженоа» звільнила Андрія Шевченка з посади головного тренера. Він пропрацював там всього 69 днів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Головного тренера «Дженоа» Андрія Шевченка відправили у відставку. За укладеним 7 листопада 2021 року контрактом він мав тренувати італійську команду до 30 червня 2024 року. Однак домовленість розірвали після 69-денної роботи.
Клуб подякував тренеру та його помічникам за виконану роботу, але офіційну причину звільнення не повідомив.
Під час керівництва Шевченка генуезька команда виграла лише одну гру з 11 — у «Салернітани» (1:0) в Кубку Італії. Сім матчів увінчалися поразкою, а ще три зіграли внічию. Зараз «Дженоа» на 19-му місці в Серії А.
- Шевченко працював з національною збірною з літа 2016 року. За цей час вона вийшла на Євро-2020, а також пробилася до групи A Ліги націй УЄФА 2018—2019.
- 1 серпня Шевченко оголосив про завершення контракту зі збірною. Уже 2 серпня Українська асоціація футболу підтвердила відхід Шевченка. Тимчасовим головним тренером збірної призначили Олександра Петракова.
- 3 вересня Шевченко заявив, що не збирався покидати збірну і планував продовжити контракт.