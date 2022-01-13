AstraZeneca заявила про високу ефективність бустерної дози своєї вакцини проти всіх штамів COVID-19

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Компанія AstraZeneca заявила, що бустерна доза її вакцини викликає більш високу імунну відповідь проти штаму коронавірусу «Омікрон» та інших варіантів COVID-19.

Про це пише Reuters.

Посилена реакція спостерігалася у людей, які раніше вакцинувалися цим препаратом або мРНК-вакциною. Виробник додав, що надасть ці дані регуляторним органам по всьому світу, враховуючи гостру потребу в ревакцинації.

«Ці важливі дослідження показують, що третя доза Vaxzevria після двох початкових доз цієї ж вакцини або після введення мРНК- чи інактивованих вакцин значно підвищує імунітет проти COVID-19», — заявив Ендрю Поллард, голова Oxford Vaccine Group, яка брала участь у розробці препарату.

Тим часом масштабне британське дослідження, проведене у грудні, показало, що хоча бустерна доза AstraZeneca й підвищує рівень імунної відповіді, мРНК-вакцини компаній Pfizer і Moderna як бустерні дози дають найбільший приріст антитіл.