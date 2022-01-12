У Казахстані аеропорт міста Алмати із 13 січня відновлює роботу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Videvo
У Казахстані міжнародний аеропорт міста Алмати відновить роботу 13 січня 2022 року. Про це Комітет цивільної авіації країни повідомив увечері 12 січня.
Внутрішні та міжнародні рейси виконуватимуться з 8:00 до 21:00.
У ніч проти 6 січня під час масових протестів у Казахстані протестувальники в Алмати захопили аеропорт. Місцеві видання писали про розбиті вітрини кафе, магазини та пункти продажу авіаквитків. Того дня літовище і припинило свою роботу. Пізніше місцеві силовики разом із «миротворцям» із ОДКБ взяли аеропорт під свій контроль.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували проти людей бойову зброю.
- Точна кількість загиблих під час протестів досі залишається невідомою. Влада повідомляла про загибель 16 силовиків і двох військових, а також 26 «озброєних людей». Дитяча омбудсман повідомляла про загибель щонайменше трьох дітей. 9 січня керований урядом Telegram-канал видав інформацію про загибель 164 людей, але Міністерство охорони здоровʼя її спростувало.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем. Виведення військ ОДКБ почалось 12 січня і триватиме 10 днів.