У комісії з обрання голови САП назвали конкурс «практично завершеним». Але там чекають на документи від Офісу генпрокурора
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
У комісії з обрання голови САП пояснили чергову затримку з визначенням переможця. Там зазначили, що чекають на документи від Офісу генерального прокурора.
Про це йдеться у зверненні голови комісії Катерини Коваль на її сторінці у Facebook.
«Конкурс на зайняття посад заступника генерального прокурора — керівника Спеціалізованої прокуратури, його заступника та начальника відділу цієї прокуратури практично завершений. Як засвідчило його проведення, найкращі кандидати мають відмінні знання законодавства, високий рівень загальних здібностей та навичок, відповідають критерію доброчесності, а також професійної компетентності», — пояснила вона.
За її словами, наразі комісія очікує підтвердження, що кандидати пройшли спецперевірку — тобто відповідають вимогам законів про люстрацію та «Про запобігання корупції», а також мають доступ до державної таємниці. Для підтвердження цих даних 23 грудня комісія направила листа до Офісу генпрокурора.
«Без отримання підтверджень, тобто не дотримуючись вимог Закону України «Про прокуратуру», подання про призначення направлені не будуть. Комісія не порушуватиме закон!» — заявила Коваль.
Також вона підкреслила, що сама комісія жодних повторних спецперевірок не призначала і не має на це права.
- Конкурсна комісія понад рік обирає нового голову САП, причиною цього стали внутрішні конфлікти та імовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови все-таки визначили. За балами головою САП має стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником — прокурор Андрій Синюк. Але комісія ніяк не може затвердити фінальні результати.
- Президент Володимир Зеленський ще у вересні минулого року пообіцяв президенту США Джо Байдену, що САП отримає нового керівника до кінця 2021 року, така ж обіцянка міститься в меморандумі України з МВФ.
- Активісти звинувачують у затягуванні та зриві конкурсу членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролює заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважають, що Татаров намагається зірвати конкурс, тому що в ньому перемагає детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і сам Татаров.
- 29 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора розпочав повторну спецперевірку фіналістів конкурсу на голову САП. Переможець конкурсу Олександр Клименко протестує. Він упевнений, що перевірка є незаконною.