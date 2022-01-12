У комісії з обрання голови САП назвали конкурс «практично завершеним». Але там чекають на документи від Офісу генпрокурора

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У комісії з обрання голови САП пояснили чергову затримку з визначенням переможця. Там зазначили, що чекають на документи від Офісу генерального прокурора.

Про це йдеться у зверненні голови комісії Катерини Коваль на її сторінці у Facebook.

«Конкурс на зайняття посад заступника генерального прокурора — керівника Спеціалізованої прокуратури, його заступника та начальника відділу цієї прокуратури практично завершений. Як засвідчило його проведення, найкращі кандидати мають відмінні знання законодавства, високий рівень загальних здібностей та навичок, відповідають критерію доброчесності, а також професійної компетентності», — пояснила вона.

За її словами, наразі комісія очікує підтвердження, що кандидати пройшли спецперевірку — тобто відповідають вимогам законів про люстрацію та «Про запобігання корупції», а також мають доступ до державної таємниці. Для підтвердження цих даних 23 грудня комісія направила листа до Офісу генпрокурора.

«Без отримання підтверджень, тобто не дотримуючись вимог Закону України «Про прокуратуру», подання про призначення направлені не будуть. Комісія не порушуватиме закон!» — заявила Коваль.

Також вона підкреслила, що сама комісія жодних повторних спецперевірок не призначала і не має на це права.