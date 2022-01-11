Reuters: у Білорусі двох лижниць відсторонили від змагань та участі в Олімпіаді-2022, спортсменки назвали причиною їхню політичну позицію

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Mickael Tournier / Unsplash

У Білорусі лижниць Світлану Андріюк та Дарʼю Долідович усунули від змагань та позбавили можливості бути відібраними на Олімпіаду через їхню підтримку білоруської опозиції.

Про це повідомляє Reuters.

За словами спортсменок, у листопаді глава Білоруської федерації лижних перегонів Олександр Дорохович наказав чиновникам заборонити цим лижницям брати участь у міжнародних змаганнях та зборах країни. У федерації не відповіли агентству на запит про коментар.

Також лижниці розповіли, що Білоруська лижна спілка деактивувала їхні індивідуальні ідентифікаційні номери, які необхідні для участі у змаганнях, що проводяться Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS).

В організації заявили, що нині намагаються зв’язатися з білоруською федерацією, щоб отримати всю інформацію про лижниць.

«Вони [спортивні чиновники] дослівно звинуватили мене в тому, що я прихильниця опозиції», — сказала Андріюк, яка також втратила свою державну посаду через звинувачення.

Спортсменка наголосила, що через це рішення пропустить кваліфікаційні змагання, та не зможе отримати місце на Олімпійських іграх у Пекіні.

Окрім цього, Андріюк запевнила, що ніколи публічно не висловлювала свої політичні погляди, які вона назвала нейтральними. Але тепер збирається виїхати до Польщі, «бо тут неможливо жити».

Водночас Долідович вважає, що її усунули від змагань через політичні погляди батька — лижника Сергія Долідовича, семикратного олімпійця, який тренував свою доньку. Спортсмен брав участь у вуличних протестах та виступав проти Лукашенка, але після тиску звільнився з національного тренувального центру.

«Я сама не зробила нічого, що могло б виправдати дискваліфікацію та деактивацію мого коду FIS», — сказала Дарʼя Долідович агентству, додавши, що поділяє погляди свого батька.