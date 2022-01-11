Росія розпочала чергові військові навчання біля українських кордонів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міноборони Росії
У Росії заявили про початок військових навчань біля українських кордонів. Їх проведуть у сусідніх з Україною Воронезькій, Бєлгородській, Брянській, а також у Смоленській області.
Про це пише Интерфакс.
У цих навчаннях зі стрільбою візьмуть участь близько трьох тисяч військових та 300 одиниць техніки, зокрема танки Т-72Б3 та бойові машини піхоти БМП-2.
«Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби, в ході якого екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніку і живу силу умовного противника на відстані до 1,2 тисячі метрів» , — йдеться у повідомленні.
У Міноборони РФ зазначили, що головним акцентом цих військових навчань стане виконання вправ зі стрільби, а також «з організації маршів при активному впливі диверсійно-розвідувальних груп «противника» та обладнання опорних пунктів».
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