Бойовики на Донбасі двічі за добу порушили режим тиші, бойове травмування отримав український військовий

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Бойовики на Донбасі 9 січня двічі порушили режим припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння та травмували українського військового.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

«Один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний», — запевнили у штабі.

Також українські військові розповіли, що бойовики відкривали вогонь у бік Попасної з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Катеринівки — з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.