МЗС: Казахстан не можуть залишити понад 100 українців, постраждалих чи затриманих громадян України немає
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Із Казахстану через масові протести не можуть вилетіти українці, лише в Алмати перебуває 116 громадян України.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко «Європейській правді».
«Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає. Посольство підтримує із усіма пасажирами постійний звʼязок та інформуватиме їх про подальші кроки», — розповів він.
Також Ніколенко зауважив, що міжнародний аеропорт «Алмати» нині не приймає і не відправляє цивільні літаки, бо використовується для військово-транспортної авіації держав-членів Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ).
«Враховуючи силову операцію, що триває, та складну безпекову ситуацію, зокрема в Алмати та Алматинській області, нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання», — наголосив речник.
Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам опрацювати альтернативні шляхи виїзду українських громадян із Казахстану, якщо авіасполучення найближчим часом не відновлять.
За попередньою інформацією, на сьогодні, 9 січня, був запланований авіарейс за маршрутом Нур-Султан — Київ.
Окремо у МЗС України повідомили, що загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів у Казахстані немає.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти провладного режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно із фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерство. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингарів, а в Алмати 6 січня почалася «зачистка».
- Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм, а президент Токаєв наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем. В Алмати триває «зачистка», але перестрілок і великих зіткнень уже немає. Військам сил ОДКБ доручили взяти під охорону стратегічні обʼєкти. За сім днів протестів затримали 5,8 тисячі людей, зокрема іноземців.