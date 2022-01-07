У Малі на покинутій французькій базі розгорнулись російські військові. Імовірно, це «ПВК Вагнера»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На півночі Малі, у місті Тімбукту на залишеній французькими військами базі розгорнулися російські військовослужбовці. Представник армії Малі заявив, що росіяни навчатимуть місцеві сили.
Про це пишуть «Голос Америки» і Reuters.
Французькі війська залишили базу минулого місяця. Тоді ж уряд Малі заявив, що до країни прибули «російські інструктори», але офіційно Бамако та Москва не надали подробиць і не розкрили кількість «контингенту».
У Держдепартаменті США заявляли, що до країни прибули найманці «ПВК Вагнера», які встигли відзначитися в Африці воєнними злочинами.
Проти військової російської присутності в Малі виступили понад десятка західних країн, зокрема США, Франція і Велика Британія. Вони заявили, що це погіршить ситуацію з безпекою і правами людини в Малі та дестабілізує країну. До того ж ситуацією можуть скористатися ісламістські бойовики.
- У 2013 році Франція допомогла відбити Тімбукту у бойовиків, повʼязаних із «Аль-Каїдою». У 2021 році Франція почала скорочувати контингент у Західній Африці та наприкінці року вивела з Тімбукту свої сили.
- У травні 2021 року в Малі стався військовий переворот. Тоді ЗМІ писали, що РФ спробує розширити свій вплив і направить до країни найманців із «ЧВК Вагнера» на допомогу хунті.
- У вересні того ж року російська «ЧВК Вагнера» розпочала набір бійців для «роботи» в Малі. При цьому з окупованого Донбасу і Криму людей не брали.