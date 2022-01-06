Протести в Казахстані: у містах тривають незначні акції, в Алмати продовжується «зачистка», а уряд заморозив ціни на паливо і комуналку
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Getty Images / Бандус Катерина / «Бабель»
У Казахстані в деяких містах продовжуються незначні протести, однак влада поступово відновлює контроль. Продовжується «зачистка» у місті Алмати.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
У місті Алмати тривають поодинокі сутички з протестувальниками. Наразі війська та правоохоронці продовжують «зачистку» вулиць міста. Багато магазинів, торгових центрів та банків розграбовані.
Точних даних про кількість постраждалих та загиблих досі немає. У МВС Казахстану повідомили, що під час сутичок за минулі кілька днів загинули щонайменше вісім поліцейських та військових, ще понад 300 отримали поранення.
Водночас під час «зачистки» вулиць Алмати у МВС заявили, що «ліквідували» десятки нібито мародерів. На відео, які ширяться у казахських ЗМІ, видно щонайменше одного вбитого.
Що стосується протестувальників, то правоохоронці розповіли, що в Алмати затримали близько двох тисяч людей. Близько тисячі звернулися до лікарів, 378 були госпіталізовані, а 62 потрапили до реанімації. Точної кількості загиблих немає, однак журналісти видання Orda звернулися до незалежного координаційного штабу протестувальників на центральній площі в Алмати. Там зазначили, що не мають жодного відношення до мародерів, а серед їхніх протестувальників під час сутичок загинули щонайменше 30 людей.
Станом на зараз казахські ЗМІ повідомляють, що силовики почали «зачистку» центральної площі в Алмати, там лунають постріли та вибухи.
В інших містах ситуація спокійніша. Правоохоронці повернули контроль над місцевими адміністраціями та аеропортами. В Актау протестувальники розділилися на два табори: одні закликають розійтися, інші планують продовжувати протести. В Актобе протестувальники ведуть перемовини з місцевою владою щодо того, щоб їх не називали терористами, адже вони вийшли на мирний протест. У місті Жанаозен протестувальники просять скасувати режим надзвичайного стану та комендантську годину, оскільки виходили винятково на мирний протест і досягли своїх цілей.
Водночас уряд Казахстану почав виконувати доручення президента зі стабілізації економічної ситуації. На найближчі пів року він заморозив ціни на паливо, а також запровадив мораторій на підвищення вартості комунальних послуг. Окрім цього, уряд заборонив вивезення за кордон соціально значимих продуктових товарів, таких як м’ясо, картопля та морква.
- У Казахстані з 2 січня тривають протести через підвищення вартості палива у 2—2,5 раза. Тисячі людей вийшли на мітинги, зокрема в містах Жанаозен і Актау — вони першими у країні висловили невдоволення. Згодом протести перекинулися майже на всю країну. Демонстранти вимагали уже не тільки знизити ціну на газ удвічі, але й відправити уряд у відставку, викорінити корупцію і кумівство, будувати фабрики та заводи, скоротити безробіття.
- 4 січня президент Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану в Мангістауській області та в Алмати. В Алмати на період надзвичайного стану введено комендантську годину — з 23:00 до 07:00. 5 січня Токаєв відправив уряд у відставку, як того вимагали протестувальники, а також розширив режим НС на Алматинську область. Попри відставку уряду протести лише посилилися — активісти штурмували і підпалювали будівлі адміністрацій та боролися з правоохоронцями. В Алмати 5 січня місто фактично перейшло під контроль протестувальників. Вони захопили та підпалили місцеву адміністрацію, колишню резиденцію президента, а також місцеве управління Комітету нацбезпеки і аеропорт. У ніч проти 6 січня в Алмати провели «антитерористичну операцію».
- Президент Казахстану називає протестувальників «терористами» і запросив допомогу Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ ). До країни відправлять війська з Росії, Вірменії, Білорусі, Киргизстану та Таджикистану.