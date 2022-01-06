Протести в Казахстані: у містах тривають незначні акції, в Алмати продовжується «зачистка», а уряд заморозив ціни на паливо і комуналку

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У Казахстані в деяких містах продовжуються незначні протести, однак влада поступово відновлює контроль. Продовжується «зачистка» у місті Алмати.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

У місті Алмати тривають поодинокі сутички з протестувальниками. Наразі війська та правоохоронці продовжують «зачистку» вулиць міста. Багато магазинів, торгових центрів та банків розграбовані.

Точних даних про кількість постраждалих та загиблих досі немає. У МВС Казахстану повідомили, що під час сутичок за минулі кілька днів загинули щонайменше вісім поліцейських та військових, ще понад 300 отримали поранення.

Водночас під час «зачистки» вулиць Алмати у МВС заявили, що «ліквідували» десятки нібито мародерів. На відео, які ширяться у казахських ЗМІ, видно щонайменше одного вбитого.

Що стосується протестувальників, то правоохоронці розповіли, що в Алмати затримали близько двох тисяч людей. Близько тисячі звернулися до лікарів, 378 були госпіталізовані, а 62 потрапили до реанімації. Точної кількості загиблих немає, однак журналісти видання Orda звернулися до незалежного координаційного штабу протестувальників на центральній площі в Алмати. Там зазначили, що не мають жодного відношення до мародерів, а серед їхніх протестувальників під час сутичок загинули щонайменше 30 людей.

Станом на зараз казахські ЗМІ повідомляють, що силовики почали «зачистку» центральної площі в Алмати, там лунають постріли та вибухи.

В інших містах ситуація спокійніша. Правоохоронці повернули контроль над місцевими адміністраціями та аеропортами. В Актау протестувальники розділилися на два табори: одні закликають розійтися, інші планують продовжувати протести. В Актобе протестувальники ведуть перемовини з місцевою владою щодо того, щоб їх не називали терористами, адже вони вийшли на мирний протест. У місті Жанаозен протестувальники просять скасувати режим надзвичайного стану та комендантську годину, оскільки виходили винятково на мирний протест і досягли своїх цілей.

Водночас уряд Казахстану почав виконувати доручення президента зі стабілізації економічної ситуації. На найближчі пів року він заморозив ціни на паливо, а також запровадив мораторій на підвищення вартості комунальних послуг. Окрім цього, уряд заборонив вивезення за кордон соціально значимих продуктових товарів, таких як м’ясо, картопля та морква.