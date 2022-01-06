Синоптики прогнозують в Україні тепле Різдво, але в Карпатах буде до -14 °С
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Pixabay / LorysCats
На Різдво в Україні буде комфортна погода.
За даними Sinoptik.ua, опадів ы сильних морозів не очікується, у всіх регіонах температура буде близько нуля з незначним вітром до 8 м/с.
На заході України вдень температура повітря становитиме від -1 до +2 °С, погода буде хмарною, але без опадів. Лише у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях рано-вранці пройде невеликий сніг.
До Карпат на Різдво, за даними синоптиків, прийдуть помірні морози — до -14 °С у Буковелі та до -8 °С на Драгобраті. Погода буде ясною, опадів не очікується. Але на високогірʼї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається третій рівень сніголавинної небезпеки. Сніг слабо закріплений на крутих схилах — спровокувати сходження лавини може будь-що.
У Сумській, Чернігівській та Житомирській областях температура повітря на Різдво коливатиметься від -1 °С до +2 °С. У ніч з 6 на 7 січня пройде сніг, а у святковий день очікується ясна погода.
В Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях стовпчики термометрів удень піднімуться до +3...+4 °С. Уранці буде хмарно, але ближче до обіду небо виясниться. Опадів не передбачається.
У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях термометри покажуть близько нуля. У ніч на Різдво можливий невеликий дощ зі снігом.
У Києві вдень очікується -2 °С, без опадів, але погода протягом дня буде похмурою.
- З початку січня в Києві зареєстрували кілька температурних рекордів. Так, доба 3 січня стала найтеплішою у Києві за 123 роки. У цей день уперше за 142 роки середньодобова температура повітря у столиці становила +4,3 °C.
- 5 січня метеорологи також уперше за 142 роки зафіксували середньодобову температуру на рівні +6,5 °С. Максимальна ж температура у столиці піднялась до +10,7 °С.
- Загалом 2021 рік став одним із двадцяти найтепліших ы найсухіших за останні понад 100 років.
- У ніч з 31 грудня на 1 січня Європа зустріла аномально теплий Новий рік — температура повітря в деяких країнах досягла показників, які фіксують навесні. Неподалік від Мадриду, у Сеговії, було +22,7 °С, а в сусідній Авілі +20,2 °C. Така температура стала абсолютним рекордом від початку ведення спостережень.