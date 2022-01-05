МОЗ: Нещеплених вчасно від поліомієліту дітей провакцинують в кінці січня

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International Monetary Fund / Flickr

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що нещеплених від поліомієліту дітей в Україні провакцинують до кінця січня. Це стосується всіх дітей віком від 6 місяців до 6 років.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«Поліомієліт загрожує величезній кількості невакцинованих та не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю. Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є щеплення. Я закликаю батьків негайно перевірити, чи зробили вони всі щеплення своїм дітям. Якщо є порушення календаря щеплень або пропущені вакцинації, потрібно звернутися до педіатра чи сімейного лікаря та зробити щеплення», — зазначив головний санлікар Ігор Кузін.

Батькам тих дітей, які пропустили одне або обидва щеплення, рекомендують звернутися до сімейного лікаря або педіатра для вакцинації. Невакцинованих дітей спочатку щеплять інактивованою поліовакциною, а потім проведуть три додаткові тури імунізації оральною вакциною.

У МОЗ нагадали, що вакцинація дітей від поліомієліту є обов’язковою, а зробити щеплення можна безкоштовно.