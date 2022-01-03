Всупереч позиції Росії, Фінляндія наполягає на своєму праві вступити до НАТО

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У щорічному зверненні до громадян премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін наголосила, що країна може подати заявку на вступ до НАТО незалежно від бажань Росії.

«Фінляндія має можливість вступити до НАТО. У нас має бути така свобода вибору, оскільки кожна країна має право самостійно вирішувати питання, повʼязані з національною безпекою», — цитує Марін національна телерадіомовна компанія Yle.

За її словами, таке право є основою європейської безпеки та принципів ОБСЄ. Також вона наголосила, що країна продовжить співпрацю з ЄС щодо безпеки.

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе у своєму новорічному зверненні також заявив, що країна вступить до Північноатлантичного альянсу, якщо захоче, незважаючи на вимоги Росії щодо нерозширення блоку впритул до її кордонів.

«Свобода вибору та дій Фінляндії також передбачає можливість військового союзу та подання заявки на членство в НАТО, якщо ми так вирішимо», — сказав президент.

Цю заяву політики зробили на тлі вимоги президента Росії Володимира Путіна надати гарантії, що фінська держава не приєднається до НАТО.

Наразі соціологічні опитування свідчать про те, що 40% фінського населення виступають проти вступу до НАТО, а 26% — за.