Вопреки позиции России, Финляндия настаивает на своем праве вступить в НАТО

В ежегодном обращении к гражданам премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что страна может подать заявку на вступление в НАТО независимо от желаний России.
«Финляндия имеет возможность вступить в НАТО. У нас должна быть такая свобода выбора, поскольку каждая страна имеет право самостоятельно решать вопросы, связанные с национальной безопасностью», — цитирует Марин национальная телерадиовещательная компания Yle.
По ее словам, такое право является основой европейской безопасности и принципов ОБСЕ. Также она подчеркнула, что страна продолжит сотрудничество с ЕС в вопросах безопасности.
Президент Финляндии Саули Ниинисте в своем новогоднем обращении также заявил, что страна вступит в Североатлантический альянс, если захочет, несмотря на требования России по нерасширению блока вплотную к ее границам.
«Свобода выбора и действий Финляндии также предусматривает возможность военного союза и подачи заявки на членство в НАТО, если мы так решим», — сказал президент.
Это заявление политики сделали на фоне требования президента России Владимира Путина предоставить гарантии, что финское государство не присоединится к НАТО.
Сейчас социологические опросы свидетельствуют о том, что 40% финского населения выступают против вступления в НАТО, а 26% — за.
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