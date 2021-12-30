Зеленський затвердив дати призовів на строкову військову службу у 2022 році

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський затвердив терміни звільнення в запас військовослужбовців та проведення призовів на строкову військову службу у 2022 році.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документом, наступні призови українців на строкову військову службу відбудуться з квітня до червня та з жовтня до грудня. Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи мають розпочати на місяць раніше за ці дати.

Також в Офісі президента наголосили, що призваних на строкову військову службу не відправляють у зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, їх залучають до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу, а також на посади, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях).

Водночас не підлягатимуть призову студенти денної форми навчання закладів загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти.

Відстрочка від призову також надається українцям, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Питання про призов або звільнення від нього розглядають районні чи міські призовні комісії.

Окрім цього, документом передбачається, що військові, в яких завершився термін строкової військової служби, будуть звільнені в запас у квітні — червні та жовтні — грудні.