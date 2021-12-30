Учені: Смертність від нового штаму «Омікрон» на 75% нижча, ніж від інших варіантів коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Учені з ПАР заявили, що смертність під час хвилі епідемії, викликаної новим штамом «Омікрон», була на 75% нижчою, ніж під час інших хвиль. Водночас кількість заражень була однією з найвищих.
Про це пише The Telegraph.
Учені з Національного інституту інфекційних захворювань ПАР та Університету Преторії аналізували дані про пацієнтів з лікарні міста Цвані у провінції Гаутенг, де стався спалах коронавірусу через новий штам «Омікрон».
Згідно з цими даними, від коронавірусу під час цієї хвилі померли 4,5% госпіталізованих, тоді як під час інших хвиль цей показник сягав 21,3%.
Також було встановлено, що заражені «Омікроном» значно менше часу проводили в лікарні. Їх виписували в середньому через чотири дні, тоді як під час інших хвиль цей показник становив 8 днів. Окрім цього, значно нижчими була і кількість пацієнтів, які потребували кисневої та інтенсивної терапії.
Учені підкреслюють, що якщо ці дані досліджень підтвердяться і в інших країнах світу, то станеться «повне розділення показників захворюваності та смертності», що наблизить завершення пандемії.
- Наприкінці листопада в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій, їх в «Омікрона» майже 50. У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. В Україні його виявили 18 грудня.
- Попередні дані з ПАР та Великої Британії щодо нового штаму вказують, що «Омікрон» дійсно є значно заразнішим та має можливість пробивати імунний захист. Водночас цей штам спричиняє легший перебіг хвороби – кількість людей, які потрапляють до лікарень та помирають від коронавірусу суттєво знизилась. До того ж, виробники відомих у світі вакцин запевняють, що три дози їхніх препаратів мають достатню ефективність проти «Омікрону».
- У Великій Британії заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» — «уже не та хвороба, яка була раніше» . Хоча кількість госпіталізацій за останній час у Британії збільшилась, хвороба «здається менш серйозною і багато людей проводять у лікарні дуже мало часу». Також менше пацієнтів потребували додаткового кисню, а в середньому вони проводили в лікарні до трьох днів.