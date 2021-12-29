Кім Чен Ин помітно схуд. Влада Північної Кореї каже, що він їсть менше заради країни

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NK News

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зʼявився на публіці помітно схудлим. Увагу на його фото у державних ЗМІ звернули Daily Mail, Daily Star та The Telegraph.

Кім Чен Ина сфотографували під час зборів правлячої Комуністичної партії 29 грудня, де він зазвичай робить новорічні політичні заяви.

NK News

На зустрічі урядовці обговорювали, «як привести боротьбу партії і народу до наступного етапу перемоги». Зараз Північна Корея бореться з економічною кризою, що посилюється коронавірусом, санкціями через ядерну зброю та стихійними лихами — повенями.

Втрата ваги у Кім Чен Ина помітна вже кілька місяців. Це, своєю чергою, породило чутки про те, що у нього проблеми зі здоровʼям. Однак влада КНДР наполягає на тому, що Кім здоровий і просто їсть менше заради країни, яка бореться з гострою нестачею продовольства.

Кім Чен Ин у жовтні сказав своїм громадянам, що вони повинні очікувати, що будуть їсти менше їжі, доки країна не відкриє кордон із Китаєм у 2025 році. Зазначимо, що лише у 2021 році ООН оцінила дефіцит продовольства Північної Кореї приблизно у 860 тисяч тонн, що еквівалентно приблизно 2,3 місяця споживання. У липні Пхеньян наказав громадянам розпочати виробництво власної їжі, щоб підготуватися до дефіциту, який може тривати до трьох років.

У квітні Кім зробив заяву про труднощі у країні і закликав чиновників провести «Важкий похід» — цей термін офіційні особи КНДР використовували для позначення процесу боротьби країни під час голоду 1990-х років, коли після розпаду Радянського Союзу Північна Корея залишилася без вирішальної допомоги. Загальна кількість північних корейців, які померли від голоду в той час, невідома, але за оцінками вона сягає 3 мільйонів.