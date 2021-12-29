США закликали комісію з обрання голови САП ухвалити «правильне рішення»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Костянтин Андрейковець / «Бабель»
Посольство США в Україні закликало комісію з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердити результати конкурсу та нарешті оголосити вже відомого переможця.
«США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури й ухвалити правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати довірену вам роботу», — йдеться у зверненні.
Це не перше подібне звернення посольства. Минулого разу відомство виступило із заявою 23 грудня, коли комісія провалила призначення голови САП. Тоді ж із критикою виступили посли G7.
Наступного дня комісія знову не спромоглася затвердити результати — члени комісії не змогли домовитися щодо процедури подання переможця.
- Конкурсна комісія понад рік обирає нового голову САП, причиною цього стали внутрішні конфлікти та імовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови все-таки визначили. Згідно з балами, головою САП має стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником — прокурор Андрій Синюк. Але комісія ніяк не може затвердити фінальні результати.
- Крім того, президент Володимир Зеленський ще у вересні цього року пообіцяв президенту США Джо Байдену, що САП отримає нового керівника до кінця 2021 року, така ж обіцянка міститься в меморандумі України з МВФ.
- Активісти звинувачують у затягуванні та зриві конкурсу членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролює заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважають, що Татаров намагається зірвати конкурс, тому що у ньому з великою вірогідністю переможе детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і сам Татаров.
- 29 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора розпочав повторну спецперевірку фіналістів конкурсу на голову САП. Переможець конкурсу Олександр Клименко протестує. Він упевнений, що перевірка є незаконною.