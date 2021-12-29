AP: США залишать свій авіаносець у Середземному морі через загрозу російського вторгнення в Україну
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / The Official CVN 71
США залишать свій авіаносець USS Harry S. Truman в акваторії Середземного моря через загрозу російського вторгнення в Україну. Його планували перекинути на Близький Схід.
Про це The Associated Press повідомили в Пентагоні.
Міністр оборони Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі ВМС США залишатися в Середземному морі. Таке рішення відображає необхідність американських військ збільшити присутність у Європі на випадок агресії Росії. За словами Ллойда, такий крок заспокоїть європейських союзників.
До ударної групи ВМС США, окрім авіаносця, входять також кораблі супроводження: крейсер USS San Jacinto й есмінці USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely та USS Jason Dunham. Також там присутній фрегат Королівських ВМС Норвегії HNoMS Fridtjof Nansen.
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