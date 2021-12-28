У Британії заявили, що новий штам «Омікрон» — уже не той коронавірус, який був раніше. З лікарень виписують за три дні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
У Великій Британії заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» — «уже не та хвороба, яка була раніше». Там вважають, що високий рівень смертності від коронавірусу «може стати історією».
Про це заявив професор медицини Оксфордського університету та радник уряду Великої Британії з природничих наук сер Джон Белл, пише The Guardian.
За його словами, хоча кількість госпіталізацій за останній час у Британії збільшилась, хвороба «здається менш серйозною і багато людей проводять у лікарні дуже мало часу». Він підкреслив, що менше пацієнтів потребували додаткового кисню, а в середньому вони проводили в лікарні до трьох днів.
«Жахливі сцени, які ми бачили рік тому, коли відділення інтенсивної терапії були переповнені, багато людей помирали передчасно, — це тепер історія, на мій погляд, і я думаю, ми повинні бути впевнені, що це, найімовірніше, продовжиться», — пояснив він.
Белл зазначив, що протягом хвиль штамів «Дельта» й «Омікрон» частка тяжких випадків і смертельних випадків не змінилася відтоді, як переважна більшість британців вакцинувалися від коронавірусу.
- Наприкінці листопада в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій, їх в «Омікрона» майже 50.
- У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. В Україні його виявили 18 грудня.
- На сьогодні достеменно відомо, що існуючі вакцини від коронавірусу менш ефективні проти штаму «Омікрон». Виробники рекомендують колоти три дози замість двох.