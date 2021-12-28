Дослідження: Штам «Омікрон» може витіснити «Дельту» — перехворілі ним отримують посилений імунітет
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Новий штам коронавірусу «Омікрон» може витіснити штам «Дельта», який наразі найбільше поширюється у світі. Усе тому, що зараження новим штамом значно підвищує імунітет до старого.
Про це пише Reuters.
Відповідне дослідження провели учені з Південно-Африканської Республіки. Воно охоплювало невелику кількість людей, але продемонструвало, що у тих, хто перехворів на «Омікрон» розвинувся значно сильніший імунітет проти «Дельти».
За даними авторів, після зараження «Омікроном» імунний захист проти цього штаму зростав у 14 разів, а проти «Дельти» — у 4,4 раза.
«Збільшення нейтралізації варіанта «Дельта» у людей, інфікованих «Омікроном», може призвести до зниження здатності «Дельти» повторно інфікувати цих людей», — заявили вчені.
Якщо «Омікрон» дійсно виявиться менш патогенним, аніж «Дельта», та зможе витіснити цей штам, то це призведе до того, що частота важкого захворювання на коронавірус буде знижена і сам вірус стане менш небезпечним для людей.
- Наприкінці листопада в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій, їх в «Омікрона» майже 50.
- У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. В Україні його виявили 18 грудня.
- На сьогодні достеменно відомо, що існуючі вакцини від коронавірусу менш ефективні проти штаму «Омікрон». Виробники рекомендують колоти три дози замість двох.