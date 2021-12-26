Виборів не буде. Таліби розпустили виборчу комісію Афганістану і два міністерства

Новини

Getty / Anadolu Agency / Contributor

Рух «Талібан» розпустив в Афганістані Незалежну виборчу комісію (НВК), Комісію з виборчих скарг, а також ліквідував два відомства — Міністерство у парламентських справах і Міністерство миру.

Про це повідомили Associated Press і Deutsche Welle з посиланням на заяву представника уряду талібів Білала Карімі, який заявив, що зазначені відомства і комісії «не потрібні в ситуації, яка склалася».

НВК була створена у 2006 році і контролювала проведення президентських та інших виборів у країні. Друга комісія займалася перевіркою перебігу виборів. Їхня ліквідація говорить про те, що таліби в принципі не планують будь-які вибори.

Міністерства розпустили після недавньої ліквідацї Міністерства у справах жінок.

При цьому «Талібан», який обіцяв мʼякшу політику, ніж у 1990-і роки, раніше відновив Міністерство із заохочення чеснот і запобігання пороку. Таке рішення посилює сумніви експертів.