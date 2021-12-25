Швеція підвищила рівень боєготовності через дії Росії на кордоні з Україною
- Автор:
- Олег Панфілович
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Óglaigh na hÉireann / Flickr
На фоні концентрації російських військ біля кордону з Україною Швеція підвищила рівень боєготовності своїх збройних сил.
Про це пише газета Dagens Nyheter.
«Ми привели нашу готовність у відповідність до ситуації, що склалася. Вона серйозна та викликає побоювання. Звичайно, що зараз ми робимо більше і готові до більш швидких дій, ніж зазвичай. Ми готові до різних варіантів розвитку ситуації, зокрема й у безпосередній близькості до наших кордонів», — заявив головнокомандувач шведською армією Мікаель Бюден.
Він наголосив, що особлива увага приділяється острову Готланд в Балтійському морі та який має стратегічне значення. У 2015 році рішенням парламенту туди повернули військові частини для потенційного захисту острова. «В умовах напруженості в Україні та Європі природно, що заходи щодо забезпечення боєготовності включають також Готланд і Балтійське море. Ми маємо бути готові діяти на різних напрямках», — сказав головнокомандувач.
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