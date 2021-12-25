Росія повертає у частини понад 10 тисяч військових — після занять у польових умовах у Криму, Ростовській області та на Кубані
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міноборони Росії
У Росії у Південному військовому окрузі понад 10 тисяч військових повертаються у пункти постійної дислокації. Вони завершили заняття у польових умовах окупованого Криму, Ростовської області (яка межує з Україною), на Кубані, а також на полігонах у Вірменії і в окупованих Абхазії та Південній Осетії.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Росії від 25 грудня.
Протягом місяця підготовку у польових умовах проходили батальйонні тактичні групи та тактичні групи родів військ усіх зʼєднань та військових частин.
У Міноборони РФ попереджають: протягом першої декади січня продовжать нести службу на бойовій вахті підрозділи протиповітряної оборони, екіпажі частини кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії та чергові зміни оперативно-тактичної, армійської та безпілотної авіації.
- Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росії в разі вторгнення загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT. У РФ вже заявили, що «виживуть», якщо це станеться.
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення його на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю». У США цю заяву спростували.