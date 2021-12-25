Россия возвращает в части более 10 тысяч военных после занятий в полевых условиях в Крыму, Ростовской области и на Кубани

В России в Южном военном округе более 10 тысяч военных возвращаются в пункты постоянной дислокации. Они завершили занятия в полевых условиях оккупированного Крыма, Ростовской области (граничащей с Украиной), на Кубани, а также на полигонах в Армении и в оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

Об этом идет речь в заявлении Министерства обороны России от 25 декабря.

В течение месяца подготовку в полевых условиях проходили батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей.

В Минобороны РФ предупреждают: в первую декаду января продолжат нести службу на боевой вахте подразделения противовоздушной обороны, экипажи части кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии и смены оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.