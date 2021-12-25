Россия возвращает в части более 10 тысяч военных после занятий в полевых условиях в Крыму, Ростовской области и на Кубани

В России в Южном военном округе более 10 тысяч военных возвращаются в пункты постоянной дислокации. Они завершили занятия в полевых условиях оккупированного Крыма, Ростовской области (граничащей с Украиной), на Кубани, а также на полигонах в Армении и в оккупированных Абхазии и Южной Осетии.
Об этом идет речь в заявлении Министерства обороны России от 25 декабря.
В течение месяца подготовку в полевых условиях проходили батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей.
В Минобороны РФ предупреждают: в первую декаду января продолжат нести службу на боевой вахте подразделения противовоздушной обороны, экипажи части кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии и смены оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью свыше 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировки боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- России в случае вторжения грозят масштабные санкции, вплоть до отключения от платежной системы SWIFT. В РФ уже заявили, что «выживут», если это произойдет.
- Россия требует гарантии от НАТО о нерасширении на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.