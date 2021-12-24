NYT: Пентагон працює над передачею Україні оперативних даних розвідки для реагування у разі вторгнення Росії

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David B. Gleason / Flickr

Міністерство оборони США працює над можливістю надавати Україні розвідувальні дані, які допоможуть швидше реагувати на ймовірне російське вторгнення.

Про це пише The New York Times.

Ця розвідувальна інформація включатиме зображення, які показують рух російських військ і дозволяють визначити, чи збираються вони перетнути кордон. У статті наголошується, що адміністрація Байдена усвідомлює, наскільки важливою є обізнаність у реальному часі для уряду України. Американські спецслужби вже надають Україні доступ до більшої кількості матеріалів, ніж раніше.

Джерела видання у Пентагоні побоюються, що у разі схвалення такого кроку президентом Джо Байденом, це може викликати обурення у Росії. The New Yor Times також повідомила, що невелика група співробітників Пентагону нещодавно приїздила в Україну, щоб оцінити потреби країни в протиповітряній обороні.