Японія не відправлятиме урядовців на Олімпійські ігри в Пекіні. Але поїдуть спортивні чиновники
- Автор:
- Катерина Кадакова
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John Walton - PA Images / Contributor / Getty Images
Японія не відправлятиме урядову делегацію на зимові Олімпійські ігри в Пекіні, але не долучатиметься до дипломатичного бойкоту Ігор.
Про це повідомив на брифінгу головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, пише Reuters.
«Ми вважаємо важливим, щоб у Китаї забезпечувалися універсальні цінності, такі як свобода, повага до основних прав людини та верховенство закону. Ми ухвалили рішення, всебічно враховуючи такі фактори», — заявив Мацуно.
Водночас Токіо відправить деяких офіційних осіб, які пов’язані з Олімпійськими іграми, зокрема політика Сейко Хасімото, голову оргкомітету Токіо-2020 і голів національних олімпійського та паралімпійського комітетів.
У відповідь на запитання, чи є це рішення дипломатичним бойкотом, Мацуно відповів, що уряд «не використовує конкретний термін для опису того, як ми беремо участь».
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня.
- 6 грудня США оголосили Китаю дипломатичний бойкот на Олімпійських іграх 2022 року через порушення прав людини. У Китаї та Міжнародному олімпійському комітеті прокоментували це рішення. Китайці вважають це провокацією, а в МОК підкреслили, що присутність дипломатів не є обов’язковою. 8 грудня про аналогічні рішення повідомили Австралія та Велика Британія, згодом до них долучилася Канада.
- У МЗС Китаю заявили, що країни, які оголосили про дипломатичний бойкот Олімпійських ігор у Пекіні, «заплатять за свої помилкові дії».